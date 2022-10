Belgische klimaatactivisten zitten nog altijd in cel en verschijnen woensdag al voor de supersnelrechter in Den Haag

Twee van de drie Belgische klimaatactivisten die vorige donderdag actie voerden in het Mauritshuis in Den Haag zitten nog altijd in de cel. Ze verschijnen woensdag voor de supersnelrechter en riskeren een boete en een gevangenisstraf.

Een van de twee is Wouter Mouton (45) die eerder onder meer de finish van de Ronde van Vlaanderen verstoorde. Hij kleefde zich donderdag met zijn hoofd vast aan het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van de Hollandse grootmeester Johannes Vermeer. Gelukkig zit er een glas voor zodat het doek niet beschadigd raakte. De andere gooide met rode soep en plakte zich nadien met zijn hand vast aan de achterkant van het schilderij. De derde filmde alles.

Na eerdere klimaatacties in ons land, werden ze telkens na verhoor weer vrijgelaten. Maar in Nederland tilden ze erg zwaar aan de actie. De drie werden opgepakt op verdenking van vernieling en openlijk geweld tegen goederen. Daarvoor kunnen ze volgens de Nederlandse wet in voorhechtenis worden genomen. Ze zitten in tussen sinds donderdag in de cel.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) laat nu weten dat het strafdossier klaar is en dat “iedereen gebaat is bij een snelle afhandeling

Wouter Mouton en de klimaatactivist die alles filmde verschijnen woensdag voor de supersnelrechter.

“Een verdachte moet instemmen met de behandeling van zijn zaak door de supersnelrechter. De derde verdachte (die een rode substantie heeft uitgegoten en zijn hand tegen het achterpaneel plakte) deed dat niet. Hij zal dinsdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris voor verlenging van zijn voorarrest. Zijn zaak wordt dan op een later moment behandeld”, zegt het Openbaar Ministerie in een mededeling.

