Karim Benzema terug op training bij Real Madrid, net op tijd voor laatste groepswedstrijd in Champions League

Benzema miste de voorbije drie wedstrijden van Real Madrid door spiervermoeidheid in het linkerbeen. Hij zag de Madrilenen intussen winnen van Sevilla (3-1), verliezen bij Leipzig (3-2) en gelijkspelen tegen Girona (1-1). De kans lijkt eerder klein dat coach Carlo Ancelotti hem woensdag al opnieuw voor de leeuwen gooit in het thuisduel tegen Celtic. Eerder deze maand kreeg de 34-jarige Franse aanvaller de Gouden Bal.

In de heenmatch in Glasgow, in september, viel Benzema uit met een knieblessure. De spits is dit seizoen erg blessuregevoelig en miste in La Liga al vijf van Real’s twaalf wedstrijden. In de Champions League kwam hij drie keer in actie.

Ook Aurelien Tchouameni hervatte maandag de individuele training. Hij miste de competitiewedstrijd tegen Girona door een spierblessure.