Mike Pence zegt dat Trump “zaadjes plantte” voor bestorming Capitool

Mike Pence geeft Donald Trump de schuld voor de gebeurtenissen die tot de bestorming van het Capitool leidden. Trump maakte een “noodlottige” beslissing die de zaadjes plantte voor de “tragische dag in januari”, schrijft de oud-vicepresident van de VS in zijn nieuwe autobiografie.

De parlementaire onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool had Mike Pence al als een held geprezen omdat hij weerstond aan de enorme druk die Trump op hem zette om de resultaten van zijn verloren presidentsverkiezing om te keren. Nu beschrijft Pence zelf de aanloop naar die bestorming. En daarbij legt hij de verantwoordelijkheid bij zijn oud-president.

© Simon & Schuster

LEES OOK. Pence weigerde te vluchten tijdens bestorming Capitool: “Zijn leven was in gevaar door illegale plan van Trump”

De autobiografie van Pence, So help me God, verschijnt over twee weken, maar Axios kon al de hand leggen op een fragment uit het boek. De vicepresident beschrijft daarin een vergadering na de presidentsverkiezing in november. “Wat begon als een briefing die donderdagmiddag veranderde snel in een verhitte discussie tussen de campagneadvocaten en een groeiende groep van externe advocaten onder leiding van Rudy Giuliani en Sidney Powell”, schrijft Pence.

“Nadat de campagneadvocaten een sober en enigszins pessimistisch verslag gaven over de stand van de verkiezingsstrijd, ging het ensemble van outsiders in de aanval”, vertelt de vicepresident. “Giuliani zei tegen de president, via de luidspreker van de telefoon: ‘Uw advocaten vertellen u niet de waarheid, meneer de president.’”

“Zelfs in een kantoor dat vertrouwd is met heftige debatten, was het een nieuw dieptepunt”, aldus Pence. “En vanaf dat moment ging het bergafwaarts. Uiteindelijk nam de president die dag de noodlottige beslissing om Giuliani en Sidney Powell de leiding te geven over de juridische strategie... De zaadjes werden geplant voor een tragische dag in januari”, besluit Trumps voormalige rechterhand.

“Historisch moment”

Uitgeverij Simon & Schuster omschrijft de autobiografie als “het verhaal van de regering-Trump van binnenuit”. Pence, die op cruciale momenten “aan de zijde van Donald Trump stond” verdedigt de verwezenlijkingen van de president, maar het boek gaat ook “over de private momenten waarop Pence krachtig weerwerk bood”.

“Het onwaarschijnlijke duo vormde een hechte band”, aldus de uitgeverij. “Maar de relatie liep stuk na de verkiezingen van 2020. Op 6 januari 2021, toen de president hem onder druk zette om de verkiezingen ongedaan te maken, zette een menigte een galg op Capitol Hill en scandeerden ze ‘Hang Mike Pence op!’ terwijl ze door de zalen van het Congres raasden. De vicepresident weigerde het Capitool te verlaten, en toen het oproer onder controle was gebracht, riep hij het Congres opnieuw bijeen om de vreedzame machtsoverdracht te voltooien. So help me God is de kroniek van de gebeurtenissen en mensen die het karakter van Mike Pence hebben gevormd en hem naar dat historische moment hebben geleid.”

“Loyaliteit is de eerste plicht van een vicepresident, maar er is een grotere plicht tegenover God en de grondwet”, klinkt het.