Midterms draaien rond Trump en inflatie: Republikeinen veroveren hoogstwaarschijnlijk Huis, Senaat wordt nek-aan-nekrace

De Republikeinen winnen na de Midterm-verkiezingen van 8 november zo goed als zeker de controle over het Huis van Afgevaardigden. Dat blijkt uit peilingen. Wie de Senaat wint hangt dan weer af van enkele staten, waar een nek-aan-nekrace verwacht wordt. Sowieso wordt het voor president Joe Biden in de komende twee jaar moeilijk om nog veel te verwezenlijken.

“Bij tussentijdse verkiezingen is het eigenlijk bijna altijd zo dat de partij van de zittende president zetels verliest in het Huis van Afgevaardigden. Sinds de Tweede Wereldoorlog gaat het gemiddeld om een verlies van 26 zetels. En de verwachting is dat dat dit jaar niet anders zal zijn”, zegt professor internationale politiek en Amerikakenner Bart Kerremans (KU Leuven).

De Democraten hebben nu al een heel nipte meerderheid in het Huis: 220 versus 212 zetels (plus 3 zetels die leegstaan). “Een verlies van 5 zetels is genoeg om de meerderheid te doen kantelen richting Republikeinen. Dan is de kans wel zeer groot dat het zal gebeuren, al is het maar door die klassieke logica”, zegt Kerremans.

Wat de Senaat betreft, is het momenteel heel onduidelijk, zegt Kerremans. “We merken dat de strijd in een beperkt aantal staten waarschijnlijk beslissend zal worden en in veel van die races zijn de verschillen in de peilingen zodanig klein dat we het eigenlijk niet weten. En aangezien het momenteel 50-50 is in de Senaat, kan alles kantelen als er één zetel verandert.”

De huidige vooruitzichten doen vermoeden dat Joe Biden niet meer veel zal kunnen verwezenlijken in de komende jaren. “Wanneer de Democraten hun meerderheid verliezen in het Huis, moet Biden grotendeels op uitvoerende maatregelen terugvallen en kan hij niet meer vertrouwen op wetgeving om zijn agenda verder te realiseren”, zegt Kerremans.

Bovendien zullen de Democraten in de Senaat nooit genoeg zetels (60) binnenhalen om de filibuster te omzeilen. Kerremans gelooft bovendien niet dat alle Democraten zo happig zijn om die filibuster af te schaffen. Dat kan wel met een gewone meerderheid, maar de Democraten beseffen ook wel dat die afschaffing hen op middellange termijn in de problemen kan brengen als er weer een Republikeinse president in het Witte Huis zit.

Donald Trump

Hoewel Donald Trump al twee jaar geen president meer is, blijft hij erg aanwezig tijdens de campagne voor de Midterms. Heel wat Republikeinse kandidaten kregen de steun van de ex-president en gingen mee met zijn discours dat de verkiezingen in 2020 van hem gestolen werden, terwijl de Democraten Trump en de bestorming van het Capitool gebruiken om kiezers in hun kamp te krijgen.

De Republikeinen die openlijk de beweringen van Trump steunen over fraude bij de verkiezingen, hebben vooral in de voorverkiezingen grote successen geboekt. Een overgrote meerderheid van de Republikeinse kandidaten die gesteund werden door Trump hebben ook de nominatie binnengehaald, zegt Kerremans. “We zien ook dat de kans op succes van die election deniers bij de eigenlijke verkiezing vrij groot is, maar vooral in Republikeins heel veilige districten. We verwachten dan ook dat het succes van die election deniers in de Republikeinse fractie serieus zal toenemen en dat het gewicht van die groep veel groter zal worden.”

Kerrremans stelt zich wel de vraag hoe diep de overtuiging van de Republikeinen gaat als het over de verkiezingen van 2020 gaat. “Er is ook wel een stuk opportunisme bij, maar dat neemt niet weg dat Trump wel zwaar weegt op de partij, omdat hij een grote groep kiezers heeft die hem door dik en dun steunen”, zegt hij.

De Democraten proberen de verkiezingen van 2020 en de bestorming van het Capitool dan weer in hun voordeel te gebruiken, door in te zetten op het recht op eerlijke verkiezingen en te benadrukken dat zij anders zijn dan Trump en de Republikeinen. Ex-president Barack Obama zei vorige week tijdens een campagnebijeenkomst nog dat de democratie op het spel staat deze Midterms en riep op om kwalitatieve mensen te verkiezen in plaats van “mensen die geprobeerd hebben onze democratie te ondermijnen”. En na de aanval op de echtgenoot van Nancy Pelosi vorige week, haalde Joe Biden zwaar uit naar de Republikeinen, die volgens hem met hun leugens een klimaat van geweld creëren in de VS.

Heel wat Republikeinen laten het thema van de vorige verkiezingen links liggen tijdens de campagne en focussen vooral op economische thema’s, migratie en criminaliteit. “Ze hopen dat ze door de steun van Trump wel zijn kiezers kunnen mobiliseren, zonder de andere kiezers af te schrikken die zich zorgen maken over de koopkracht. Dat is de evenwichtsoefening die de Republikeinen proberen uit te voeren”, aldus Kerremans.

Inflatie en abortus

De hoge inflatie en de daarmee samenhangende hoge energieprijzen lijken in het voordeel te spelen van de Republikeinen deze Midterms. “Ze hebben een vrij sterke case om te argumenteren dat de Biden-administratie er economisch gezien een puinhoop van aan het maken is”, zegt Kerremans.

“De Republikeinen hebben meerdere elementen in hun campagne naar voren geschoven: de stijgende criminaliteit, het groeiende aantal migranten, de kwestie rond transgenders en sport, wat er in de scholen moet onderwezen worden... Maar het belangrijkste element dat ze voortdurend aanhalen is de inflatie, die natuurlijk tastbaar is voor een groot deel van de bevoking”, zegt Kerremans. Daarnaast stijgen de lonen wel, maar niet hard genoeg om de inflatie van ruim 8 procent te ondermijnen. En dat terwijl de Republikeinen de Biden-administratie hebben gewaarschuwd dat de omvangrijke pakketten die de Democraten hebben goedgekeurd mee aan de basis liggen van de inflatie.

“Of ze nu gelijk hebben of niet, het feit is dat we merken dat voor een grote groep van Amerikaanse kiezers inflatie echt wel het belangrijkste thema is en dat hun vertrouwen in de Democraten daarover kleiner is dan in de Republikeinen. Dus dat is echt een factor die serieus in het nadeel van de Democraten speelt”, aldus Kerremans. “En de stijging van de energieprijzen en de prijs aan de pomp, in de VS toch een heel belangrijk thema is, is daar een onderdeel van.”

Hoewel Biden zeker campagnebeloftes is nagekomen, bijvoorbeeld met zijn infrastructuurplan ter waarde van 1.000 miljard dollar, kan de president ook afgerekend worden op andere beleidspunten. Zo loste hij zijn beloftes niet in over de politiehervorming, de federale wetgeving inzake stemrecht en het federale minimumloon, is zijn migratiebeleid minder links dan gehoopt en leidde hij de zeer chaotische Amerikaanse terugtrekking uit Kaboel. Biden zelf heeft dan ook verschillende keren verklaard dat de verkiezingen geen referendum zijn, maar wel een keuze tussen twee richtingen waarin het land kan uitgaan.

De Democraten zetten tijdens de campagne bovendien sterk in op abortusrechten, nadat het Hooggerechtshof Roe v. Wade ongedaan maakte. “Na de uitspraak van het Hooggerechtshof hoopten ze dat die een sterk mobiliserend effect ging hebben op de kiezers. We zagen dat aanvankelijk wel in het aantal kiesregistraties, maar dat effect lijkt nu veel zwakker en zal wellicht niet echt een beslissende rol spelen bij die verkiezingen”, zegt Kerremans. Toch kan de abortuskwestie ook verrassingen opleveren: de verschillen in de peilingen van sommige beslissende Senaatsraces zijn zo klein dat zelfs een klein verschil in opkomst ten gevolge van de abortuskwestie een voordeel kan opleveren voor de Democraten.

Magic mushrooms en slavernij

De Amerikanen verkiezen volgende week alle 425 leden van het Huis van Afgevaardigden (telkens verkozen voor twee jaar), 35 van de honderd senatoren (verkozen voor zes jaar). In Pennsylvania dreigen de Republikeinen een zetel in de senaat te verliezen, terwijl ze er in Nevada een zouden kunnen winnen. Arizona wordt ook een belangrijke race, hoewel de kaarten wel wat beter zijn gaan liggen voor de zittende Democratische senator Mark Kelly. In Georgia is alles nog mogelijk, ondanks de controverse rond de Republikein Herschel Walker - hij pleit voor een totaalverbod op abortus, maar zou twee vrouwen gedwongen hebben om een abortus uit te voeren. De Democraten hadden gehoopt om een zetel af te snoepen in Wisconsin, maar dat ziet de professor toch niet gebeuren. En in Ohio gaat de gematigde Republikein Rob Portman op pensioen, en daar zou de Democraat Tim Ryan het kunnen halen.

Naast federale parlementsleden verkiezen de Amerikanen in de Midterms ook 36 gouverneurs (verkozen voor vier jaar) en tal van lokale vertegenwoordigers. Ook kunnen ze hun stem uitbrengen voor meer dan 130 wetsvoorstellen, gaande van het legaliseren van het gebruik van wiet en ‘magic mushrooms’, het verwijderen van slavernij uit de grondwet en het verhogen van belastingen voor de rijken, tot het toelaten of verbieden van abortussen.

Kiezers kunnen al weken vervroegd hun stem uitbrengen, ofwel per brief ofwel in de stembureaus. Op verkiezingsdag 8 november gaan de eerste stembussen open om 12 uur Belgische tijd in verschillende oostelijke staten. In Hawaii sluiten de stembussen het laatst, pas om 07.00 uur Belgische tijd.