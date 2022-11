Dodentol na doortocht tropische storm op Filipijnen stijgt naar 110

Op de Filipijnen is de dodentol na de doortocht van de tropische storm Nalgae verder opgelopen. Volgens een update van de civiele bescherming op dinsdag werden inmiddels 110 dodelijke slachtoffers geteld. Zo’n 33 personen worden nog vermist en ruim 100 mensen raakten gewond.

Het hevige stormweer veroorzaakte eind vorige week vooral in het zuiden van de eilandstaat overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Maguindanao werden meer dan 100 woningen door het wassende water meegesleurd of door een aardmassa bedolven.

In het weekend trok de storm Nalgae naar het noordwesten. Vooral de westelijke regio Visayas en de provincies Cavite, Laguna en Batangas, die ten zuiden van de hoofdstad Manilla liggen, werden geteisterd door zware regenval en overstromingen.

In totaal zijn meer dan 2,4 miljoen mensen getroffen. Honderdduizenden moesten hun huis verlaten. Velen zijn ondergebracht in evacuatiecentra.

Maandagmiddag plaatselijke tijd verliet de storm het land, in de richting van Zuid-China, maar er nadert intussen alweer een nieuwe tropische storm. Die zou volgens de weerdienst vooral veel regen brengen.