Man die echtgenoot Nancy Pelosi aanviel met hamer, wilde haar knieschijven breken en gijzelen

Vrijdag werd midden in de nacht ingebroken in het huis van de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi in San Francisco. Zij was op het moment van de feiten in Washington DC, en congresleden krijgen alleen beveiliging voor zichzelf, niet hun familie. Toen de inbreker vaststelde dat Nancy Pelosi niet thuis was, viel hij haar man Paul Pelosi (82) aan met een hamer. Het slachtoffer liep verwondingen aan zijn arm en handen en een schedelbreuk op, en moest een hersenoperatie ondergaan. Artsen verwachten dat hij volledig zal herstellen.

Terwijl tal van Republikeinen en zelfs Donald Trump, notoir hater van Nancy Pelosi, de aanval veroordeelden, is het voor sommigen voer voor grapjes. Zo deelde Trumps zoon Donald Junior een foto van een ‘halloweenkostuum’ van Paul Pelosi: een onderbroek en hamer. Ook complottheorieën gingen lustig rond op sociale media en werden mee verspreid door sommige Republikeinen. Ook miljardair Elon Musk deelde zondag op het pas door hem opgekochte platform Twitter een link naar zo’n verhaal, al verwijderde hij de tweet die al zo’n 100.000 likes had gekregen uiteindelijk wel.

Paul Pelosi. — © AFP

Volgens het bericht van de Santa Monica Observer, een site met een bedenkelijke reputatie, zou Paul Pelosi een dronken ruzie hebben gehad met een prostitué die hij zelf binnenliet. Andere versies hebben het over een homoseksuele affaire die eindigde in een handgemeen. In elk geval zou de aanvaller niet ingebroken maar gewoon binnengelaten zijn.

“Er is absoluut geen bewijs dat mijnheer Pelosi deze man kende”, reageert politiechef van San Francisco William Scott aan CNN. “Integendeel: het bewijs wijst op het exact tegenovergestelde.” Hij noemt de complottheorieën “zielig” en “verontrustend”.

Ondergoed

Volgens de politie en een beëdigde verklaring bij de FBI die deel uitmaakt van de federale aanklacht, sloeg David DePape de glazen achterdeur van het huis van de Pelosi’s in met een hamer, waarna hij naar boven, naar de slaapkamer trok. Hij trof daar echter niet de parlementsvoorzitter maar alleen haar man aan en vroeg hem: ‘Waar is Nancy?’. Toen Paul Pelosi hem duidelijk maakte dat ze meerdere dagen weg van huis was, zei DePape dat hij wel zou wachten.

Paul Pelosi slaagde erin om vanuit zijn badkamer de hulpdiensten te bellen. Volgens de complotdenkers zou hij het daarbij gehad hebben over “een vriend”, maar een bron bij de politie zegt aan CNN dat Paul Pelosi in bedekte termen probeerde te praten om duidelijk te maken dat hij hulp nodig had. Hij verklaarde achteraf aan de politie dat hij de aanvaller niet kende, blijkt uit de aanklacht.

© AFP

Toen de politie aankwam, konden agenten niet voorkomen dat DePape Paul Pelosi op het hoofd sloeg met zijn hamer. Dat de verdachte op dat moment in zijn ondergoed stond, een aspect dat gretig wordt aangegrepen om de complottheorieën te voeden, werd aanvankelijk bericht door een lokale tv-zender, maar later gecorrigeerd. Paul Pelosi, die lag te slapen op het moment van de inbraak, droeg wel een los pyjama-T-shirt en boxershort, volgens de politie.

Knieschijven breken

DePape gaf in zijn ondervraging toe dat hij inbrak in het huis en Pelosi verraste. Hij wilde naar eigen zeggen Nancy Pelosi gijzelen en haar knieschijven breken als ze de waarheid niet sprak. Dan zou ze het Congres in een rolstoel moeten binnen geduwd worden en kon ze als een voorbeeld dienen. Hij zag haar als de “leider” van de “leugens” van de Democratische partij. DePape vocht tegen tirannie, zei hij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De verdachte had minstens twee hamers meegebracht naar het huis, net als en ander materiaal voor een gijzeling zoals spanbandjes, touw, ductape en handschoenen, verklaarde de openbare aanklager, Brooke Jenkins. Volgens haar leek de aanval politiek gemotiveerd.

DePapes sociale media staan bol van complottheorieën zoals dat de presidentsverkiezing van Donald Trump werd gestolen, of over coronavaccins en QAnon, naast antisemitisme, volgens CNN. DePape was een illegaal immigrant uit Canada, die in het land bleef nadat zijn visum was verlopen, bericht Fox News op basis van een bron binnen de migratiedienst.

De man is aangeklaagd wegens pogingen tot doodslag en tot ontvoering. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten gemeld. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is van mening dat de verdachte van plan was om Nancy Pelosi te ontvoeren, een federale aanklacht die hem tot 20 jaar gevangenisstraf kan opleveren. Voor het mishandelen van haar man hangt hem nog een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar boven het hoofd, aldus het ministerie.