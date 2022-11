Politiechef scherp voor eigen mensen na dodelijke stormloop in Seoel, minister van Binnenlandse Zaken verontschuldigt zich

De ordediensten hadden voor de dodelijke stormloop in Seoel al verschillende signalen gekregen dat er sprake was van dreigend gevaar, maar hun reactie daarop was “onvoldoende”. Dat heeft de nationale politiechef van Zuid-Korea dinsdag gezegd. De Zuid-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken verontschuldigt zich intussen voor de tragedie.

De politie wist “dat er zich een grote menigte had verzameld nog voor het ongeval plaatsvond, wat wees op een acuut gevaar”, aldus het hoofd van de nationale politie Yoon Hee-keun, die de manier waarop de informatie werd behandeld “ontoereikend” noemde.

Minstens 156 mensen, vooral jongeren, kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond toen tijdens de halloweenviering in het district Itaewon in Seoel zaterdagavond paniek uitbrak, waarna tientallen mensen vertrappeld werden.

Vooraf werden ongeveer 100.000 mensen verwacht, maar door het onofficiële karakter van het evenement hebben noch de politie noch de plaatselijke autoriteiten de menigte actief in goede banen geleid. De politie liet nadien weten dat ze 137 agenten had ingezet in Itaewon voor Halloween, terwijl er voor een ander evenement in de stad, dat volgens de lokale media door slechts 25.000 mensen werd bijgewoond, maar liefst 6.500 politieagenten waren gemobiliseerd.

Excuses

De Zuid-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft ondertussen zijn verontschuldigingen aangeboden na de dodelijke stormloop in Seoel. Het gaat om de eerste publieke verontschuldigingen na het drama. “Ik zou deze gelegenheid willen aangrijpen om mijn oprechte verontschuldigingen aan te bieden aan het publiek voor dit ongeval, als minister belast met de veiligheid van het volk”, aldus Lee Sang-min voor het parlement. Hij boog daarna het hoofd.