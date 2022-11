Met Xabi Alonso (40) kijkt Club Brugge dinsdag een echte vedette in de ogen. De oud-middenvelder en -wereldkampioen is nu coach van Leverkusen, al was hij eind vorig seizoen ook in beeld bij blauw-zwart. Carl Hoefkens kreeg toen de voorkeur, maar nu kunnen we eens zien wat de Spanjaard waard is.