Bestelwagen belandt in gracht in Brecht: bestuurder (49) overleden

Op de Wuustwezelsesteenweg in Brecht is maandagavond een automobilist om het leven gekomen. De man belandde met zijn voertuig in de gracht.

Het ongeval gebeurde maandagavond even voor 20.30 uur op de Wuustwezelsesteenweg tussen Brecht en Wuustwezel. “Een bestuurder is van de weg afgeweken en is met zijn wagen in de gracht beland”, bevestigt de politiezone Voorkempen. “Bij het ongeval was niemand anders betrokken.”

Het slachtoffer, een 49-jarige Poolse man, werd levenloos in zijn voertuig aangetroffen. De politiezone Voorkempen is ter plaatse voor verder onderzoek. De Wuustwezelsesteenweg was een tijdlang volledig afgesloten ter hoogte van de Schietveldweg.