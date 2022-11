Drama op Halloween in Chicago: 14 mensen neergeschoten, onder wie kindje van 3 jaar

Volgens de politie was een groep mensen maandagavond rond 21.30 uur (lokale tijd) samengekomen aan het kruispunten van California en Polk in Chicago toen minstens twee personen vanuit een voorbij rijdende wagen naar hen begonnen te schieten. Na amper drie seconden was de aanval voorbij, aldus politiecommissaris David Brown. Volgens hem stond de groep mensen daar om ballonnen op te laten tijdens het vieren van Halloween. Enkelen van hen waren verkleed.

Zeker veertien mensen zouden geraakt zijn door de kogels. Er werd ook iemand aangereden door de auto. De jongste van de gewonden is een kind van 3 jaar oud. Ook twee andere kinderen, van 11 en 13 jaar, werden geraakt. De andere slachtoffers zijn volwassenen. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Enkelen van hen zouden in levensgevaar verkeren.

Een ooggetuige vertelde bij Fox 32 hoe hij een meisje, met een wonde van een kogel onder haar knie, naar de toegesnelde ambulance bracht. “Maar de bestuurder zei: Neen, we kunnen haar nu nog niet meenemen want er zijn anderen erger aan toe.” Dat sloeg onder meer op een volwassen man die de ooggetuige op de grond zag liggen. “Hij was in het hoofd geschoten en lag in een grote plas bloed.”

Wie de daders zijn en waarom ze het vuur openden, is op dit moment niet duidelijk. Volgens Brown is de schietpartij vastgelegd door bewakingscamera’s. Op het moment van de feiten zou er een wake geweest zijn. Voor wie of wat is niet duidelijk.