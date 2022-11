Kevin De Bruyne wil voor de ogen van zijn familie schitteren op zijn mogelijk laatste WK: “Een gebeurtenis die ik niet wil missen”

Het WK voetbal nadert met rasse schreden. Dat beseft ook Kevin De Bruyne, die met zijn voltallige kroost zal afzakken naar Qatar in wat mogelijk zijn laatste optreden op een WK kan zijn bij de Rode Duivels. “Ik ben 31 en ik weet niet wat het over vier jaar zal zijn”, klinkt het bij The Independent.

“Mijn familie zal aanwezig zijn tijdens de groepsmatchen. Het is ook de eerste keer dat mijn kinderen erbij zullen zijn op een WK”, vertelt De Bruyne bij The Independent. “Omdat ik al 31 ben, weet ik niet wat de toekomst over vier jaar zal brengen. Daarom dat hele familie nu naar Qatar afzakt. Het wordt sowieso speciaal en vooral een gebeurtenis die ik niet wil missen. De oudste twee zijn vier en zes jaar oud, zij volgen het voetbal een beetje. Mijn dochter van twee daarentegen niet echt. Al kan zij wel gewoon genieten van de zon en spelen in het zwembad”, aldus De Bruyne.

De Rode Duivel blijft in ieder geval wel vrij ontspannen. “Ik ben enthousiast. Het wordt mijn derde WK en dat is altijd speciaal. Evenementen als deze zijn geweldig omdat de hele wereld toekijkt. Maar het heeft geen zin om erover te stressen. Het is mijn derde keer, ik begrijp wat er komt en ik kan niet spreken voor iemand anders die er voor het eerst bij is.”

Gesprek met Guardiola

De Bruyne was afgelopen weekend nog dé held bij zijn ploeg Manchester City. Met zijn prachtige vrije trap reageerde hij op de kritiek van trainer Guardiola, die eerder had gesteld dat De Bruyne zijn spel nog kon verbeteren. “We hadden een kort gesprek over de gebruikelijke zaken. Ik probeerde zo goed mogelijk te spelen.”

“We spelen zo veel wedstrijden, wat het allemaal zo hectisch maakt. Sommige wedstrijden zijn beter dan andere. Ik ben redelijk tevreden met de manier waarop ik speel. Of het beter kan? Ja, natuurlijk, maar ik vat het niet te veel op als kritiek. Je wilt gewoon de beste versie van jezelf zijn die je kunt zijn. Ik heb nog steeds vertrouwen in wat ik doe.”

De Bruyne en co nemen het in de groepsfase op tegen Canada (23 november), Marokko (26 november) en Kroatië (1 december).