Feestvierder valt vanop grote hoogte, brandweerman valt tijdens zoektocht door dak

De Brusselse brandweer werd dinsdagochtend omstreeks 5.20 uur opgeroepen voor een ongeval op de site van Recyclart in de Manchesterstraat in Molenbeek. Een feestvierder zou er van een grote hoogte zijn gevallen. Tijdens de zoektocht naar de persoon is een van de brandweermannen door een dak gezakt en heeft een val van verschillende meters gemaakt. Daarop werden bijkomende brandweermannen en middelen ter plaatse gevraagd. De eerste ploeg bekommerde zich om het initiële slachtoffer. Die was geblesseerd aan de schouder, maar is niet in levensgevaar.

Het tweede team had moeilijkheden om de geblesseerde collega te bereiken. Er werd uiteindelijk een toegang via de Birminghamstraat gevonden. De brandweerman heeft vermoedelijk een breuk van het dijbeen, maar zijn toestand is niet onrustwekkend. Hij werd net zoals de feestvierder overgebracht naar een ziekenhuis.

Bij de Brusselse brandweer werd intern de procedure ernstig arbeidsongeval opgestart. Daarnaast wordt in de nodige psychologische bijstand voorzien voor de collega’s die er behoefte aan hebben.