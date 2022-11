Road to Qatar is begonnen voor Romelu Lukaku: aanvaller zet alles op alles voor WK en speelt niet meer voor Inter

Inter neemt het dinsdagavond op tegen Bayern München, maar doet dat zonder Romelu Lukaku. Big Rom herviel afgelopen weekend in zijn dijblessure en zet nu alles op het WK in Qatar.

Lukaku reisde maandag al naar België af, waar hij normaal tot en met de start van het WK zal revalideren bij de medische staf van de Rode Duivels. Lukaku keert in principe niet meer terug naar Italië en zal dus geen competitieminuut meer spelen voor het WK.Het geloof dat Lukaku fit zal raken voor dat WK is evenwel groot. De oefenwedstrijd die de Rode Duivels in Koeweit spelen tegen Egypte, op 18 november, komt wellicht nog te vroeg. De hoop is om Big Rom zeker speelklaar te krijgen tegen de tweede of derde groepswedstrijd op het WK (tegen Kroatië en Marokko).