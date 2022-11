DE STAAT VAN ONZE RODE DUIVELS. Nog drie weken: nieuwe blessure Romelu Lukaku stevige domper, hoop op Jérémy Doku en Thomas Meunier

Over drie weken - 22 dagen om precies te zijn - begint het WK in Qatar. Bondscoach Roberto Martinez heeft een lijst van meer dan 50 spelers die in aanmerking komen voor een selectie. In De Staat van onze Rode Duivels houden wij de vinger aan de pols en zoeken we na elke wedstrijd uit hoever zij stuk voor stuk staan. Deze week kenden we de domper van Romelu Lukaku: herstelt hij op tijd van zijn dijblessure? Verder is er ook hoop op Thomas Meunier en Jérémy Doku. Eden Hazard blijft in het sukkelstraatje.