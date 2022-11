Telegram van de Sint: hij komt aan in Antwerpen op 12 november

Sinterklaas is een vooruitziend man en daarom laat de goede man nu al weten waar en wanneer hij precies voet aan wal zet. Op 12 november zal hij om 14 uur met de stoomboot uit Spanje aankomen in Antwerpen.

De Sint meldt dat hij op zaterdag 12 november om 14.00 uur met de stoomboot uit Spanje aankomt in Antwerpen. Traditiegetrouw zal de boot aanmeren tegen het ponton aan het Steenplein. Daar wordt de Sint verwelkomd door Bart Peeters en burgemeester Bart De Wever.

Daarna begeeft de Sint zich met zijn gevolg in de richting van het Steen en vandaar in stoet via de Ernest Van Dijckkaai en de Suikerrui naar de Grote Markt, waar hij omstreeks 14.45 uur zal arriveren. Vervolgens zal hij vanuit het stadhuis de kinderen en hun mama’s en papa’s toespreken.

Ketnet en Eén zenden de aankomst rechtstreeks uit op Eén én Ketnet vanaf 13.30 uur.