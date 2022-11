DE STAAT VAN ONZE RODE DUIVELS. Nog vier weken: Eden Hazard glijdt steeds verder af, geen enkele bezorgdheid over onze doelmannen

Over een kleine vier weken - 26 dagen om precies te zijn - begint het WK in Qatar. Bondscoach Roberto Martinez heeft een lijst van meer dan 50 spelers die in aanmerking komen voor een selectie. In De Staat van onze Rode Duivels houden wij de vinger aan de pols en zoeken we na elke wedstrijd uit hoever zij stuk voor stuk staan. Deze week: geen enkele zorg meer over onze doelmannen, des te meer over onze ster op het WK 2018.