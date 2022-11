Persoon verdronken in kanaal: getuigen zagen hem kopje-onder gaan

In het Brusselse kanaal ter hoogte van metro Delacroix in Anderlecht is dinsdagochtend een persoon verdronken. Dat meldt de brandweer van Brussel. Getuigen zagen iemand kopje-onder gaan en niet meer boven komen. De brandweer vond na een zoektocht van een uur het levenloze lichaam van het slachtoffer. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten.