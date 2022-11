“Biden verloor zijn geduld met Zelenski tijdens telefoontje om nieuwe hulp aan te kondigen”

Telefonisch contact tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski is er sinds het begin van de oorlog in Oekraïne veel, maar dat verloopt niet altijd rimpelloos. Dat schrijft NBC news, dat op basis van vier bronnen naar buiten brengt dat Biden in juni zelfs zijn geduld verloor tijdens een van die gesprekken.

Zodra de Verenigde Staten beslist om meer militaire of andere steun naar Oekraïne te steunen, wordt dat aangekondigd via een telefoontje van Biden naar Zelenski. Dat ging aanvankelijk goed, maar in het voorjaar werd de frustratie van de Amerikaan over zijn collega wel met de week groter, zo zeggen bronnen van NBC news. Met als climax dat ene gesprek op 15 juni.

Amper had Biden Zelenski toen verteld dat hij groen licht had gekregen voor - opnieuw - 1 miljard militaire steun voor Oekraïne, of de Oekraïense president begon op te lijsten welke bijkomende steun hij nog nodig heeft en niet krijgt. Op dat moment verloor de Amerikaan zijn geduld. Met luide stem maakte hij Zelenski duidelijk dat het Amerikaanse volk al erg vrijgevig geweest is en dat zijn regering en het Amerikaanse leger Oekraïne al aanzienlijk geholpen hebben. Dat Zelenski wat meer dankbaarheid mocht tonen, voegde Biden er nog aan toe.

Ontmijnd

Dat onwennige moment leidde wel tot een betere verstandhouding tussen de twee, klinkt het. Volgens de bronnen van NBC news ging het sindsdien alleen maar beter. Al moest de situatie wel ontmijnd worden. Medewerkers van Biden maakten Oekraïense collega’s duidelijk dat zij absoluut niet goed af zijn met spanningen tussen hun landen en de VS. Het is dan ook geen toeval dat Zelenski diezelfde dag nog in een videoboodschap zei dat hij “een belangrijk gesprek” had gehad met Biden. “Ik ben heel dankbaar voor de steun, die is heel belangrijk voor ons”, voegde hij er nog aan toe.

Het valt ook op dat Zelenski sindsdien meermaals zijn dank heeft geuit voor wat de VS doet. Veel meer dan voordien. Toch is het een publiek geheim dat hij en zijn regering gefrustreerd zijn over de steun, die volgens hen niet voldoet, en zij blijven er dan ook op hameren dat er meer steun moet komen om vol te houden tegen het Russische leger.

Nog steun?

Of er nu nog bijkomende steun vanuit de VS komt, zal de komende dagen of weken duidelijk moeten worden. Biden is voorstander, maar zowel uit Republikeinse als uit Democratische hoek is er voorbehoud. Het is nog niet duidelijk hoeveel militaire steun de Amerikaanse president graag zou overmaken.