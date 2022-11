Op tijd voor het WK? Roméo Lavia maakt voor het eerst na blessure weer minuten bij Southampton: “Ongelooflijk gevoel”

Begin september liep Roméo Lavia onfortuinlijk een hamstringblessure op, maar intussen is de 18-jarige speler van Southampton weer aan spelen toe. Lavia mocht bij de U21 van de Saints in de basis starten tegen de U21 van Middlesbrough.

Lavia kon samen met nog enkele anderen uit de eerste ploeg weer minuten maken bij de U21. Onze landgenoot speelde de eerste helft mee op zijn vertrouwde positie op het middenveld. Toen stond er al een duidelijke 5-1 op het bord in het voordeel van de Saints. Uiteindelijk werd het nog 8-1 tegen de U21 van Middlesbrough. Theo Walcott nam een hattrick voor zijn rekening. Bekijk hieronder enkele acties van Lavia, die zelf erg gelukkig was met zijn wederoptreden. “Een ongelooflijk gevoel. Het was een geweldige voorbereiding voor wat er nog te komen staat”, schreef Lavia op Twitter.

(lees verder onder de tweets)

In het tussenseizoen transfereerde Lavia van Manchester City naar Southampton. Daar speelde hij zich meteen in de kijker en versierde de ene basisplaats na de andere in de competitie. Tot zijn hamstringblessure had hij dan ook nog geen minuut gemist. Of Lavia wordt opgeroepen voor het aankomende WK is nu dus de vraag. Tot dusver heeft de 18-jarige middenvelder er nog maar één cap bij de U21 opzitten.