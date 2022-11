Dertiger overleden na steekpartij, vriend die hem naar ziekenhuis bracht is opgepakt

De steekpartij vond plaats in de Kerkwegel. — © svov

In het Oost-Vlaamse Uitbergen, deelgemeente van Berlare, is maandagavond een man neergestoken. Het slachtoffer, een man van 34, overleed in een ziekenhuis in Aalst.

Omstreeks 22.45 uur maandagavond werd een man met levensbedreigende verwondingen binnengebracht op de spoedafdeling van het ASZ-ziekenhuis in Aalst. Het ging om een 34-jarige man uit Uitbergen die meermaals met een mes werd gestoken, onder meer in de hartstreek.

De messteken werden het slachtoffer fataal, hij overleed kort na zijn aankomst in het ziekenhuis.

Naar de omstandigheden van de steekpartij is het gissen. Ze zou zich hebben afgespeeld in de Kerkwegel in Uitbergen, waar het slachtoffer woont.

Auto in beslag genomen

De vriend die het slachtoffer naar het ziekenhuis bracht, werd opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen. Hij zou ook in de Kerkwegel wonen. De omstandigheden van de steekpartij en het aandeel van de vriend worden nog verder onderzocht.

Het parket van Oost-Vlaanderen laat weten dat er een onderzoeksrechter werd aangesteld en dat die heeft bevolen om in het belang van het onderzoek voorlopig geen informatie te verschaffen over de feiten.