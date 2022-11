De vermoedelijke elf van Club tegen Leverkusen: Buchanan opnieuw rechtsback en Europees basisdebuut voor Audoor?

Gehavende defensie

Geen Mata, Odoi of Sylla

In doel geen probleem. Mignolet moet enkel oppassen dat hij geen geel krijgt, want dan mist hij de heenmatch van de 1/8ste finales. Odoi en Sylla hebben dat vermeden door vorige week hun derde gele kaart te slikken, maar ontbreken nú dus wel. Net als sterkhouder Mata, die op de sukkel blijft met zijn enkel. Centraal achterin gaan we ervan uit dat Mechele en Boyata ondanks hun foutjes vorige week naast elkaar blijven staan. De 17-jarige Jorne Spileers, die al basisplaatsen kreeg tegen KV Mechelen en Westerlo, zou er in een driemansdefensie kunnen bijkomen, maar realistischer lijkt een viermansdefensie met Buchanan rechts en Meijer links. Hoefkens testte Buchanan daar met succes uit tegen KV Oostende en de Canadees speelde in de MLS ook al eens op die positie, dus waarom vanavond niet opnieuw? In Madrid stond hij eigenlijk ook al meer linksback dan linksmidden. De 17-jarige Kyriani Sabbe is mee als back-up.

Mechele en Boyata gingen vorige week om de beurt in de fout, maar krijgen de kans om zich te herpakken. — © BELGA

Middenveld zonder breker

Onyedika en Balanta out

Onyedika-Nielsen-Vanaken. Dat is nu al wekenlang het vaste trio op het middenveld, de concurrentie komt er amper aan te pas. Nu is ook Onyedika echter geschorst en zijn meest logische vervanger, Balanta, is out met lichte hinder, liet Hoefkens maandagavond weten. Een andere ervaren pion is er niet. Ruud Vormer staat buitenspel en Mats Rits is enkel mee voor de sfeer en om nog eens geluk te brengen – hij revalideert nog altijd van een zware blessure. En zo lijkt het dus aan de jonkies. De 19-jarige Lynnt Audoor maakt in principe nog meer kans om te spelen dan Cisse Sandra (18), omdat hij een iets defensiever type is. Audoor kan op de ‘zes’, Sandra voelt zich meer een ‘acht’. “Lynnt is een optie”, zei Hoefkens maandag. “Ik ben zeer tevreden over wat hij tot nu toe brengt.” Dat gaat dan wel over invalbeurten – acht stuks in totaal. Er had nog meer ingezeten, maar hij was enkele weken geblesseerd. Nu dan die eerste basisplaats, meteen in Europa? Of verrast Hoefkens met een 4-4-2 of een offensievere variant met Lang of Skov Olsen in de driehoek?

Audoor viel al acht keer in. Mag hij dit keer starten? — © BELGA

Keuze te over voorin

Is Skov Olsen honderd procent?

Achter de naam Skov Olsen stond nog een vraagteken, maar de Deense winger trainde maandag mee en reisde mee, dus dan verwacht je dat hij ook kan starten. Dat hopen ze ook bij Club, want met acht goals was hij al erg belangrijk. Met alternatieven als Lang en Nusa zit je natuurlijk wel vrij goed. Voorin is er simpelweg keuze te over. In de spits gaan we er wel van uit dat Jutgla en Sowah opnieuw aan elkaar worden gekoppeld, want dat was veruit het beste duo tot dusver. Sowah was tegen Porto geschorst en werd gemist. Tegen Oostende toonde hij dat hij nog altijd de goeie vorm te pakken heeft. En Jutgla is met negen goals clubtopschutter, dus hij is een zekerheid. Het zou ook raar zijn mocht Yaremchuk vanuit het niks aan de aftrap komen, want hij ontbrak in het weekend nog omdat hij meer drive moest tonen. Ook Larin bewees nog niet dat hij klaar is voor een basisplaats.