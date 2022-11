Hier trouwde Remco Evenepoel met zijn Oumi: “Zij heeft alles geregeld, want Remco had andere zaken aan zijn hoofd”

Gilles Van Hende, zaakvoerder van Hove van Herpelgem, had onlangs de kersverse meneer en mevrouw Evenepoel in zijn zaal voor een huwelijksfeest. — © PMA/mirroreffect.co

Remco Evenepoel en Oumi Rayane huwden op vrijdag 7 oktober, maar het huwelijksfeest vond al plaats op woensdag 5 oktober. Dat gebeurde in Hove van Herpelgem in Kluisbergen. “Ja, het was bij ons”, zegt Gilles Van Hende. “Gelukkig was er niks vooraf uitgelekt en konden ze in alle rust trouwen en feesten.”

Maandag deelde Oumi Rayane enkele foto’s van haar huwelijk met wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel. Naar Marokkaanse traditie droegen de kersverse meneer en mevrouw Evenepoel prachtige Oosterse gewaden. Wie de tekst op het ronde kaartje aandachtig leest ziet 5 oktober staan.

Ook het bruggetje waarop het jonge koppel staat, doet een belletje rinkelen. In Kluisbergen, een echt wielrennersdorp met hellingen zoals de Oude Kwaremont, Paterberg en Kluisberg, is zo’n bruggetje te vinden. In de tuin van het Kasteel Herpelgem, tegenwoordig bekend als Hove van Herpelgem. De zaak staat in de omgeving bekend als een chique locatie voor het betere huwelijksfeest.

Onder de indruk

“Het klopt dat Oumi en Remco hier gehuwd zijn”, zegt eigenaar Gilles Van Hende. “Alles werd snel geregeld, het moest rap gaan. Oumi vertelde ons dat zij een oproep gedaan heeft op sociale media met de vraag waar er leuke huwelijkszalen waren. Een vriendin heeft ons als referentie doorgegeven. Na haar bezoek ging het snel, ze was onder de indruk. Zij heeft alles geregeld, Remco was bezig in de Vuelta. Hij had andere zaken aan zijn hoofd.” (Lees verder onder de Instagram-post)

“We zijn zeer blij dat er niks vooraf uitgelekt was”, vervolgt Van Hende. “Als je zag hoeveel mensen er op de Grote Markt van Brussel stonden… hun feest is een privéaangelegenheid, het was niet de bedoeling dat iets vooraf bekend werd zodat supporters langskwamen. Van op straat kan je niks zien, het was ook middenin de week en voor hun huwelijk voor de burgerlijke stand. Nu ze de foto’s delen, kan ik bevestigen dat het bij ons was.

“Het was een mooi feest, meer mag en wil ik daar niet over kwijt. Het is zeker leuk voor Kluisbergen dat de wereldkampioen daar trouwde. Midden het wielrennen, zeg maar. Ook voor ons is het een eer om dat feest te hebben mogen organiseren”, aldus een gelukkige eigenaar.