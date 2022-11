Onvrede bij ingang Walibi: park is vol, enkel met bepaalde tickets kom je nog binnen

Aan het begin van het weekend liet het park weten op zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 oktober veel volk te verwachten. Bezoekers werd aangeraden hun bezoek uit te stellen naar 1 november. Veel klanten, onder wie abonnees, hadden dinsdag echter geen toegang tot het park.

“Alles is weer vol. Om dinsdag nog toegang te krijgen tot het park, moeten klanten in het bezit zijn van een gedateerd ticket, een platinapas, of een activiteit van het halloweenevenement hebben gereserveerd”, zegt woordvoerder Justinien Dewil.

Dat veroorzaakt wrevel bij bezoekers. De lange wachtrijen - soms drie uur wachten om een attractie op te kunnen - is te veel van het goede, schrijven veel mensen op sociale media.