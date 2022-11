VIDEO. Dolle taferelen in Antwerpse tweede provinciale: doelman maakt last minute gelijk op aangeven van eigen broer

Dolle taferelen in het Jules Verhaertstadion! Met een 2-3-voorsprong na 89 minuten waren de drie punten zo goed als binnen voor Hoboken in Tweede Provinciale A. Voor het eerst in meer dan een jaar kwam er een bezoekende ploeg winnen op het veld van KFC Broechem. Maar dat was buiten doelman Ward Stuyven gerekend, die mee naar voor schoof bij een allerlaatste vrije trap. Daan Stuyven -niet de zanger- schilderde de bal lekker op het hoofd van zijn broer en de 3-3 stond op het bord. “Da’s echt onwaarschijnlijk, toch?”

Wanneer we Ward Stuyven een dag na zijn doelpunt spreken, is hij nog steeds in overdrive. “Dit is toch echt onwaarschijnlijk… Als keeper droom je echt van deze momenten. En als dat dan nog eens uitkomt? Onbeschrijfelijk! Hoe het juist ging? Wel, mijn broer trapte een geweldige vrije trap, die recht op mijn hoofd viel en ik kopte hem doodeenvoudig binnen. Eerlijk: ik moest echt niet veel doen. Ik ben de grootste, de timing was gewoon perfect en ik stak er wel wat bovenuit. Achteraf zei mijn broer dat hij echt naar mij gemikt had.”

Ongeslagen thuisstatus

Drie hattricks op rij van aanvaller Wannes Janssens, een scorende doelman en al meer dan een jaar niet meer geklopt op eigen veld … Voor sensatie dit seizoen moet je zeker eens bij KFC Broechem langsgaan. “Het kot ontplofte ook helemaal toen de bal tegen de netten ging. Iedereen vloog op mij, ik werd helemaal bedolven. Ik moest ook scoren hé, onze thuisreputatie stond op het spel (zo verloor Broechem thuis niet meer sinds 24 oktober 2021. Toen werd het 1-4 tegen Zwaneven, red.). Thuis kunnen we echt altijd iets meer, zelfs tegen ploegen waar we op verplaatsing zwaar tegen verliezen. Misschien omdat Broechem zo’n familieclub is?”

Toch hinkte Broechem na afloop op twee gedachten. “We kwamen al heel vroeg op voorsprong. Na nog geen twee minuten spelen kregen we een goal in cadeauverpakking. Daarna ging Hoboken erop en erover en dan maakten wij opnieuw gelijk. De bezoekers, die ondertussen al een rode kaart hadden gekregen, scoorden toch nog de 2-3. Dat het nog tot de 90e minuut duurde vooraleer ik scoorde, is een beetje dubbel. Bij mij was het iets anders: ik hoop op deze manier nog eens mijn goaltje te kunnen meepikken”, knipoogde Stuyven.