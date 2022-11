Batshuayi als eerste keuze, De Bruyne als hangende spits? De alternatieven als Rode Duivels zonder Romelu Lukaku op WK staan

“Romelu Lukaku is onvervangbaar”, vertelde Roberto Martinez ons vorige week nog in een interview. Maar de bondscoach moet nu toch serieus over een vervanger nadenken nu zijn spits hervallen is van een spierblessure. Het ziet ernaar uit dat Big Rom alvast de eerste groepswedstrijd van het WK niet zal halen. Wie moet er op 23 november tegen Canada diep in de spits starten? Wij proberen in het hoofd van de bondscoach te kruipen.