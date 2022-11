KV Oostende bevestigt Dominik Thalhammer officieel als opvolger van Yves Vanderhaeghe

Thalhammer ondertekent bij de kustploeg een contract tot en met 2024. Hij brengt zijn assistent Dennis Baraznowski mee. De overige stafleden blijven op post.

De 52-jarige Oostenrijker werd half september zelf ontslagen bij Cercle Brugge. Daar had hij in november vorig jaar ook al Vanderhaeghe vervangen.

KV Oostende staat na vijftien speeldagen op de veertiende plaats in de hoogste voetbalklasse met 14 punten, amper drie meer dan rode lantaarn Zulte Waregem. Afgelopen weekend verloor KVO met 4-2 op het veld van kampioen Club Brugge. Een week eerder werd de degradatietopper tegen Essevee wel gewonnen (2-1).

“Ik sta voor voetbal met een hoge intensiteit waarbij we druk zetten op de tegenstander en hen in balbezit de nodige stress bezorgen”, legt Thalhammer uit. “Ik voel dat het potentieel hier aanwezig is om dat voetbal te kunnen brengen maar we zullen hard moeten werken, te beginnen vanaf vandaag. Ik wil zondag al een ploeg zien die met een gezonde dosis lef aan de aftrap komt zodat de fans meteen achter ons zullen staan.”

KV Oostende ontvangt zondagavond (21 uur) op de zestiende speeldag KV Kortrijk (zestiende met 12 punten) in een nieuwe kelderkraker.

Gauthier Ganaye, CEO van KVO, vult aan. “Ik ben blij om Dominik te verwelkomen bij onze club. Met Dominik keren we terug naar een spelstijl die we goed kennen én waarmee we eerder al succes behaalden. We zagen al dat hij hier bij Cercle uitstekende resultaten mee boekte en zijn ervan overtuigd dat hij, óók met zijn manier van coachen, voor een nieuwe, positieve dynamiek zal zorgen. En die positieve dynamiek hebben we nu nodig in alle geledingen van de club want zondag wacht ons een belangrijk duel tegen KV Kortrijk.”