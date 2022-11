Britse oud-minister geschorst wegens deelname aan realityshow: “Hij verwacht toch niet dat hij nog in de regering zal geraken?”

“Na een gesprek met Mat Hancock heb ik de situatie in overweging genomen en geconcludeerd dat deze zaak ernstig genoeg is om een onmiddellijke schorsing uit de fractie te rechtvaardigen”, verklaarde fractieleider Simon Hart.

De 44-jarige Hancock neemt deel aan ‘I’m a Celebrity ? Get Me Out of Here!’, een realityshow met gemiddeld twaalf miljoen kijkers waarin bekende Britten de jungle worden ingestuurd en op de proef worden gesteld. “Hij verwacht toch niet meer dat hij nog in de regering zal geraken”, zei een naaste van Hancock.

© EPA-EFE

Hancock was minister van Volksgezondheid toen in het voorjaar van 2020 het coronavirus het Verenigd Koninkrijk bereikte. Zo werd hij een bekend gezicht in de Britse politiek, maar in juni vorig jaar moest hij een stap opzij zetten toen aan het licht kwam dat hij zijn eigen afstandsregels had geschonden voor een buitenechtelijke affaire met een naaste medewerkster.

Boy George

Kritikasters verwijten Hancock dat hij met zijn optreden in de realityshow zijn imago wil oppoetsen en extra geld wil opstrijken, in plaats van zich te bekommeren om zijn kiezers. Zijn entourage stelt dat met het productieteam is afgesproken dat de politicus voor dringende zaken gecontacteerd zal kunnen worden en de uitzending wil aanwenden voor zijn campagne tegen dyslexie.

Hancock is niet de eerste politicus die deelneemt aan ‘I’m a Celebrity’. In 2012 verleidde de show ook al Nadine Dorries, die later minister van Cultuur zou worden. In de reeks met Hancock zal ook onder meer popzanger Boy George te zien zijn.