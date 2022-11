Voorzitter KV Oostende Frank Dierckens neemt het op voor Gauthier Ganaye na ontslag Yves Vanderhaeghe: “Deze beslissing is ook met mij besproken”

“Wat ik hier allemaal lees is toch wel een (dood)steek in mijn hart”, steekt KVO-voorzitter Frank Dierckens in een post op Facebook van wal. “Deze beslissing is niet alleen door Gauthier genomen. Deze beslissing is ook met mij besproken, met alle mogelijke voor- en mogelijke nadelen voor ONZE toekomst. Hier ga ik wel Gauthier uit de wind zetten als voorzitter want ook voor hem was dit zeer moeilijk. Wij hebben deze beslissing genomen omdat wij het beste willen voor KVO. Met alle voor en nadelen. Waar wij op dit moment ons zeker nog niet kunnen over uitspreken. NIEMAND ! ! Maar dat er iets moest gebeuren was voor iedereen wel duidelijk hoop ik.”

“Tot nu toe was ons resultaat niet voldoende. We willen terug het pressing voetbal zien, terug zorgen dat men bang is om naar KVO te komen. En daar willen we terug voor zorgen. Gauthier, Thorsten en ikzelf en de hele staf van KVO. Maar aub. Steun ons toch in onze beslissingen en stop met direct alles af te breken! De toekomst zal bewijzen wie gelijk heeft. Maar geef nu alle voordeel aan de twijfel. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar alle beslissingen wat wij nemen direct met de grond gelijk te maken is niet verantwoord. Sorry ! We moeten verdomme allemaal achter ons team staan en er vanaf morgen er samen voor gaan.”