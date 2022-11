De Wever in ‘De ideale wereld’ over mestactieplan: “Als zo’n oneliner klaarligt na een lek, dan zit er een geurtje aan”

N-VA-voorzitter Bart De Wever ging maandagavond in De ideale wereld dieper in op hoe het volgens hem gegaan is met het gelekte mestactieplan van Zuhal Demir. Dat heeft voor veel ophef gezorgd, onder meer omdat duizenden hectare aardappelteelt op verdwijnen zouden staan.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi ging prompt met de grote woorden in de tegenaanval: “Dit is de begrafenis van de Belgische friet”. Zuhal Demir sprak over een “georganiseerde aanval”, in de vorm dus van een bewust lek om iedereen op de kast te krijgen.

Bart De Wever maakte dat tegenover Ella Leyers in De Ideale Wereld op Canvas nog iets preciezer. “Als zo’n leuke oneliner klaarligt vlak na een lek, dan zit er een geurtje aan. Het gaat wel om het mestactieplan, maar dit is toch wel een heel stinkend geurtje.”

“Beetje vuil spel”

Het plan zat volgens De Wever nog op het niveau van de administratie, bij de ambtenaren van het Vlaamse departement van landbouw dus. “De minister moet daar nog over dialogeren, dus dat zal nooit de eindversie zijn. Als dat dan naar de pers gaat, en een seconde later staan ze met een leuke oneliner klaar om de minister te torpederen, dan weet je wel wat er aan de hand is. Dit is een beetje vuil spel. (gespeeld boos) Wie doet nu zoiets?”

De Wever ging nog door met zijn analyse: “Wat gebeurt hier? Stel, je wil een collega onderuit halen. En je weet dat die een moeilijk probleem moet oplossen. Er is altijd ergens iemand die een eerste versie van een plan maakt en je zou dat kunnen bemachtigen. Stel je dan voor dat je in een administratie vrienden hebt en die geven dat aan jou, dan zou je dat aan een bevriende journalist kunnen geven, die dan gelukkig is met zijn primeur en dat op de voorpagina brengt. En jij staat toevallig klaar met een dodelijke oneliner om aan te tonen dat de minister slecht bezig is… Dat is dan wat men heet un coup monté (opgezet spel).” De Wever zei ook nog dat in een eerste aanzet de minister hoog moet inzetten om daarna in onderhandeling tot een redelijk compromis te komen.