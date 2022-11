Verlaat Lionel Messi PSG alweer na twee jaar? “Inter Miami kan Argentijnse superster naar MLS halen”

Waar speelt Lionel Messi na dit seizoen? Dat is de vraag die menig voetballiefhebber, en dan vooral de fans van PSG, zich stelt. Het gerenommeerde tijdschrift The Athletic denkt hierop het antwoord te weten. Messi zou de Franse hoofdstad na twee jaar verlaten en naar Inter Miami trekken, de club van onder meer David Beckham.

Messi stak zijn liefde voor Amerika nooit onder stoelen of banken. “Ik wil ooit graag in de Verenigde Staten spelen. Dat is altijd een van mijn dromen geweest”, aldus de Vlo in een interview in 2020. Vooral op Miami is de Argentijn gek. Hij gaat er geregeld met zijn familie op vakantie en kocht er al twee stulpjes: een loft van zes miljoen euro en een appartement van 5 miljoen. Een eventuele woonplaats heeft hij er alvast al.

Bovendien gaf Jorge Mas, mede-eigenaar van Inter Miami, in 2021 al aan fan te zijn van Messi. “Er bestaat geen twijfel over dat hij ooit het shirt van Inter Miami zal dragen. David (Beckham, red.) en ikzelf werken enorm hard om dat ooit mogelijk te maken. Dat zou niet alleen van belang zijn voor de club, maar voor de hele competitie.” Mas zou samen alvast meerdere malen hebben samengezeten met Messi’s vader Jorge.

Kapers op de kust

Een move naar de MLS behoort dus zeker tot de mogelijkheden, al is het natuurlijk nog afwachten. Want er zijn nog kapers op de kust om Messi in te lijven. Zijn ex-club Barcelona staat met stip op één op die lijst. Ook vanuit de Premier League zou er interesse zijn.

En dan is er uiteraard ook nog zijn huidige club PSG, die het contract van haar Argentijnse superster maar al te graag zou verlengen. Niet verwonderlijk, aangezien de zevenvoudige winnaar van de Gouden Bal dit seizoen alweer al aan 12 goals en 13 assists zit.

Of hoe Messi op 35-jarige leeftijd nog steeds gegeerd wild is in voetballand. Vanaf januari is hij vrij om met andere clubs te praten en ergens zijn handtekening te zetten.