Club Brugge start met Jutgla, Sowah én Lang: Carl Hoefkens verrast met offensief trio in cruciale Champions League-match tegen Bayer Leverkusen

Carl Hoefens heeft een aantal verrassende namen in de basiself gedropt voor de Champions League-clash tegen Bayer Leverkusen. Club treedt aan met onder meer Noa Lang en Eduard Sobol. In welke formatie blauw-zwart zal spelen, is nog afwachten.

VOLG LIVE.Kan Club Brugge zich tegen Leverkusen kronen tot groepswinnaar?

In vergelijking met de 4-2-overwinning tegen KV Oostende komen twee nieuwe spelers in de basiself. In de verdediging is Eduard Sobol er daar een van. Ook Bjorn Meijer, Brandon Mechele en Dedryck Boyata nemen net zoals tegen KV Oostende hun plaats in de defensie weer in.

Op het middenveld starten certitudes Hans Vanaken en Casper Nielsen. Deze laatste zal de positie van de geschorste Onyedika overnemen.

Met Ferran Jutgla, Kamal Sowah, Tajon Buchanan én Noa Lang (nieuwkomer nummer 2 in de basis) stelt Carl Hoefkens zoals wel eerder in deze Champions League meerdere aanvallend ingestelde spelers op. Andreas Skov Olsen, die maandag wel meetrainde maar twijfelachtig was, start op de bank.

Naast Onyedika kan Hoefkens overigens eveneens niet beschikken over Abakar Sylla, Denis Odoi (beiden ook geschorst) en de geblesseerden Clinton Mata en Eder Balanta. Heel wat belangrijke pionnen dus die ontbreken tegen.

Als blauw-zwart drie punten pakt op Duitse bodem is het als huidige groepsleider (10 punten) altijd zeker van de eerste plaats in de poule. Lukt dat niet, dan moeten de Bruggelingen hopen dat eerste achtervolger Porto (9 ptn) geen betere prestatie neerzet voor eigen volk tegen Atlético Madrid.

Club en Porto zijn allebei al zeker van de volgende ronde op het Kampioenenbal. Atlético (5 ptn) en Leverkusen (4 ptn) vechten om de derde plaats en het bijhorende ticket voor de volgende ronde van de Europa League.