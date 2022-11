Getraumatiseerde Oekraïense oma (75): “Door Russische soldaat verkracht in mijn huis in Cherson, het was pure horror”

De 75-jarige Oekraïense Liudmyla Mymrykova vertelt aan de Britse openbare omroep BBC hoe haar ooit zo prachtige geboortedorp Myroliubivka in Cherson in maart door de Russen werd veroverd en ze vervolgens maandenlang slachtoffer werd van terreur, mishandeling en verkrachting.

Na de inval in september bleven na de bombardementen slechts een paar huisjes in Myroliubivka overeind, waaronder die van Mymrykova. Aan de BBC omschrijft de weduwe, die jarenlang lerares was, hoe ze aan het begin van de oorlog niet geloofde dat Poetin zulke brute aanvallen zou uitvoeren. “We beschouwden Rusland echt als een broederland. Ik kon me niet voorstellen dat ze ons zoiets zouden aandoen.”

Mymrykova omschrijft hoe de eerste troepen op 24 maart binnenvielen. “Ze kwamen via de Krim en gedroegen zich eigenlijk nog best netjes.” Volgens haar zijn soldaten die aan het front vechten meer gedisciplineerd dan troepen uit de achterste echelons die hen volgen.

“Eisten wodka”

De ergste soldaten kwamen volgens Mymrykova uit het oosten van Oekraïne, opgegroeid in de separatistische, pro-Moskou-Oekraïense regimes in Loehansk en Donetsk. “Ze terroriseerden het dorp, eisten wodka en wijn, stalen auto’s en brandstof en plunderden huizen. Veel mannen uit het dorp werden ontvoerd en gemarteld.”

Een maand na de bezetting kreeg Mymrykova de kans om met haar dochter Olha te vertrekken naar grondgebied dat in handen was van de Oekraïners. Maar ze weigerde. Ze wilde de verzameling documenten die ze had over de geschiedenis van haar dorp en haar familie beschermen.

Haar dochter vertrok wel, net als haar vrienden. Mymrykova was altijd alleen, bang en kampte met een hoge bloeddruk. Een dieptepunt werd bereikt op 13 juli. “Rond 22.30 hoorde ik iemand heel hard op mijn raam kloppen. Mijn lichaam verstijfde. Mijn gezicht en lichaam leken verlamd. Ik sloot alle ramen, maar een ervan stond nog een beetje open. Ik zag plots een soldaat en wist niet wat ik moest doen, maar liet hem uiteindelijk toch binnen.”

Eenmaal in de woonkamer sloeg de soldaat Mymrykova naar eigen zeggen in het gezicht. “Hij sloeg twee van mijn tanden eruit en brak mijn neus. Ik zat onder het bloed. Hij begon me op mijn borst te slaan met zijn geweer. Hij sloeg op mijn hoofd , trok aan mijn haar en verkrachtte me. Ook sneed hij in mijn buik.”

Gevlucht

De soldaat – die al eerder diesel bij Mymrykova had gestolen – vertrok uit het huis en liet de gewonde vrouw achter. Vier dagen later raapte ze haar moed bij elkaar en ging ze op de vlucht en wist de stad bereiken waar haar dochter zat.

“Het was horror, pure horror”, aldus de getraumatiseerde vrouw tegenover de Britse zender. “Poetin en de Russen zullen tot het einde van hun wereld nooit vergeven worden voor wat ze de Oekraïners hebben aangedaan.”