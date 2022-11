Ze vallen als vliegen, de coaches in onze hoogste voetbalklasse. Na het ontslag van Yves Vanderhaeghe (KV Oostende) en José Jeunechamps (Seraing) heeft de hele rechterkolom zijn trainer ontslagen… behalve de rode lantaarn. Hieronder leest u waarom Zulte Waregem nog niet helemaal in paniek slaat en voorlopig wél het vertrouwen in coach Mbaye Leye behoudt.