Aan de kant van De Kruitfabriek is er nog steeds geen omheining voorzien, tot ontgoocheling van de familie van Frederik Vanclooster. — © dbg

Vilvoorde

De familie van Frederik Vanclooster, de scoutsleider die op Nieuwjaar 2020 in het kanaal van Vilvoorde viel en verdronk, dringt in een urgente mail bij de Vlaamse Waterweg aan op een afsluiting langs het kanaal. “U kunt toch niet wachten tot er weer iemand in het water sukkelt?”