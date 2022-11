Ook dat nog: Eden Hazard mist Champions League-wedstrijd met Real Madrid

Geen Eden Hazard in de selectie van Real Madrid voor de Champions League-partij tegen Celtic. Hazard zou kampen met een lichte spierblessure in de dij, een gevolg van overbelasting. Hij trainde wel indoor.

De Rode Duivel trainde maandag nog wel mee bij De Koninklijke, maar een dag later was dat niet het geval. Hazard bleef net als Karim Benzema en Aurélien Tchouaméni binnen. De reden: spiermoeheid. Hij zit dan ook niet in de kern van trainer Carlo Ancelotti.

Real Madrid is met 10 punten al zeker van een plaats in de 1/8ste finales, maar kan nog overvleugeld worden door RB Leipzig. Dat heeft slechts één puntje minder, maar moet op bezoek bij Shakthar. De Oekraïners kunnen nog doorstoten als nummer twee bij winst, want ze wonnen in Duitsland met 1-4 en hebben dan dus het voordeel in het onderlinge duel.

Hazard speelde dit seizoen drie keer mee in de Champions League, met een goal en een assist in de 0-3 zege bij Celtic. Tegen Shakthar (1-1) stond hij aan de aftrap, bij Leipzig (3-2) viel Hazard in.

Bondscoach Roberto Martinez maakt op 10 november zijn 26-koppige selectie voor het WK in Qatar (20 november-18 december) bekend. Hazard blijft daarin ondanks zijn geringe speeltijd bij Real Madrid een vaste waarde.