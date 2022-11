Chinees wint 30 miljoen met lotto en haalt prijs op vermomd als cartoonfiguur: “Anders wordt mijn vrouw lui”

Een man uit de Chinese regio Guangxi heeft 219 miljoen yuan, ongeveer 30 miljoen euro, gewonnen met de lotto. Maar aangezien hij bang is dat zijn vrouw en kind heel lui worden van dit torenhoge bedrag, wil hij anoniem te blijven. Toen hij zijn prijs ophaalde was hij daarom vermomd in een groot en felgeel kostuum.

Van de man is vooralsnog alleen de achternaam bekend: Li. Vermomd in een kostuum van een cartoonfiguur vertrok hij naar het loterijkantoor in Nanning, in de zuidelijke regio van Guangxi, om zijn prijs op te halen.

“Ik heb mijn vrouw en kind niks verteld uit angst dat ze te zelfgenoegzaam zouden worden en in de toekomst niet of niet meer hard zullen werken”, zei Li tegen de krant Nanning Evenening News.

Ongeveer vijf miljoen yuan, ongeveer 700.000 euro, doneerde hij aan het goede doel. De man heeft naar eigen zeggen nog geen idee wat hij met het resterende bedrag gaat doen.