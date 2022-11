Man United-icoon Rio Ferdinand spaart zijn lof voor man-in-vorm Leandro Trossard niet: “Zijn vele doelpunten zijn niet eens het beste deel van zijn spel”

Leandro Trossard is bezig de Premier League te veroveren. De Rode Duivel van Brighton maakte afgelopen weekend zijn status van reuzendoder nog maar eens waar door te scoren in de 4-1-stuntzege tegen Chelsea, waar sinds kort zijn ex-coach Graham Potter nota bene aan het roer staat. Analisten van de Premier League sparen de laatste weken hun lof dan ook niet voor Trossard.

Dat deed ook Rio Ferdinand niet. De voormalige centrale verdediger van Manchester United toonde zich bij de Engelse podcast Vibe with Five bijzonder lovend over de flankspeler. “Trossard is een van de spelers waarvan ik heb gehoord dat er nog geen enkel bod is opgekomen sinds hij bij zijn club is gekomen. Deze jongen doet grote dingen op dit moment. Het zou me verbazen als Potter hem niet probeert binnen te halen bij Chelsea.”

Trossard was dit seizoen al goed voor zeven goals en twee assists in de Premier League. Dat is ook Ferdinand niet ontgaan. “Hij heeft de laatste tijd wel wat doelpunten gemaakt, maar dat is niet eens het beste deel van zijn spel. Hij is vooral heel creatief en zijn aanvalsspel is onwerkelijk. Waar ik eerder om vroeg, doet hij nu ook: meer beslissend zijn.”

Grof wild

Of Trossard na dit seizoen naar zijn ex-coach en Chelsea verkast is nog maar de vraag, want ook Newcastle zou hengelen naar de diensten van de Rode Duivel. Zo zou de nummer vier uit de Premier League Trossard al tijdens de winterbreak willen binnenhalen. Volgens de Daily Mail zouden ze daar om en bij de 30 miljoen pond, bijna 35 miljoen euro, voor overhebben. En dat voor een speler wiens contract na dit seizoen afloopt.

Nog volgens diezelfde krant zouden ook Arsenal en Atlético Madrid tuk zijn op de diensten van de 27-jarige winger. Dat Trossard met zijn prestaties heel wat topclubs aan het verleiden is, is intussen wel duidelijk. Grof wild zijn, heet dat dan.