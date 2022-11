Officieel: blauw vinkje op Twitter kost binnenkort 8 dollar per maand

Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, heeft dinsdag een abonnement van 8 dollar per maand aangekondigd voor gebruikers die hun account als authentiek willen laten certificeren en minder aan reclame willen blootgesteld worden.

De microblogsite hanteert al sinds vorig jaar een abonnement voor betaalfuncties. De nieuwe baas wil echter een nieuw programma, dat duurder is en breder geaccepteerd, dat de inkomsten van het platform moet verbreden.

Het icoon met het blauwe vinkje, dat de authenticiteit van het Twitterprofiel moet garanderen, was toe nu toe gratis. Vooral beroemde mensen, bedrijven en gebruikers met veel volgers - zoals politici of journalisten - maakten er gebruik van.

Musk ontkende eerder al dat hij van plan is om snel personeel te ontslaan. De krant Washington Post had vorige week geschreven dat hij 75 procent van de 7.500 medewerkers van Twitter de laan wilde uitsturen. De ontslagen zouden moeten plaatsvinden vóór 1 november, omdat de personeelsleden op die dag aandelen krijgen toegekend als compensatie, wat doorgaans een belangrijk deel van het loon van de werknemers uitmaakt. “Dit is onjuist”, luidde Musks korte reactie.

Musk ontsloeg donderdag meteen na de overname van het bedrijf wel al CEO Parag Agrawal, financieel directeur Ned Segal en het hoofd van de juridische dienst Vijaya Gadde.

Musk heeft ongeveer 44 miljard dollar betaald voor de overname van Twitter. Het geld kwam deels uit de verkoop van zijn aandelen in elektrische autofabrikant Tesla, maar ook uit bijdragen van investeerders en leningen die moeten worden afgelost.