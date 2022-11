Haaland of toch maar Neuer? Dit zijn de mogelijke tegenstanders die Club Brugge in de knock-outfase van de Champions League kan treffen

Geen groepswinst, wel kwalificatie voor de knock-outfase van de Champions League voor Club Brugge. Knap, al betekent de 0-0 tegen Leverkusen wel dat de tegenstanders in die volgende ronde van een stevig kaliber kunnen zijn. Een overzicht.

Als tweede in haar poule kan Club Brugge enkel maar uitkomen tegen groepswinnaars. Uitkomen tegen Porto - de groepswinnaar in de eigen poule - is niet mogelijk. De loting vindt plaats op maandag 7 november.