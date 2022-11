REACTIES. Hans Vanaken is niet al te ontgoocheld na mislopen groepswinst: “Vooraf had niemand voorspeld dat we zouden overwinteren”

Met een 0-0-gelijkspel tegen Bayer Leverkusen sloot Club Brugge zijn groepsfase in de Champions League uiteindelijk af. Club had wat kansjes, maar scoren zat er niet in. Omdat Porto wel won van Atlético, is blauw-zwart uiteindelijk geen groepswinnaar. Achteraf was er wel vooral fierheid omwille van het mooie parcours.

Vanaken: “Teleurgesteld, maar vooral heel fier”

“Een gelijkspel is vandaag de juiste uitslag”, aldus een eerlijke Hans Vanaken. “De eerste helft waren we niet echt beter, maar in de tweede helft hadden we wel wat mogelijkheden om tot een doelpunt te komen. Een schot van Kamal (Sowah, red.) werd onderschept en een bal van Buchanan belandde op de lat. Voor hetzelfde geld was die bal 10 centimeter lager en gaat hij erin.”

Omdat ook Bayer Leverkusen niet de weg naar doel vond, eindigde de partij op een doelpuntenloos gelijkspel. “We wisten dat diegene die het eerste zou scoren, de wedstrijd zou winnen. Maar bon, het is nu zo, we zijn tweede in de groep. Natuurlijk zijn we een beetje teleurgesteld, want we hoopten op de eerste plaats. Maar we zijn vooral heel fier en trots. We overwinteren, iets wat vooraf niemand had voorspeld.”

Mignolet: “Geschiedenis geschreven”

Ook bij Simon Mignolet overheerste de ontgoocheling niet. “We kunnen niet teleurgesteld zijn na deze prestatie. Natuurlijk wilden we winnen. Maar we moeten ook erkennen dat Porto de betere was in deze groepsfase. Ze wonnen vorige week nog met 0-4 bij ons. Tegelijkertijd hebben we ook 5 clean sheets verzameld. Dat wil zeggen dat we toch een goeie campagne achter de rug hebben.”

Club Brugge heeft België dit seizoen meer dan ooit op de kaart gezet in de Champions League. “Tot nu toe hebben we ons land heel mooi vertegenwoordigd. Dat ik vandaag weer een aantal keer heb moeten tussenkomen? Dat klopt, maar ik ben slechts een onderdeel van dit elftal. Ik ben veel meer trots dat we geschiedenis hebben geschreven in deze campagne.”

Hoefkens: “Vooral trots op geleverde prestaties”

“Ik heb geen greintje teleurstelling. Dat staat in contrast met het vertrouwen dat ik in mijn groep heb. Als je tegen twee teams 4 op 6 pakt, tegen het andere team 3 op 6 en ook vijf van de zes matchen de 0 houdt, dan kan je niet anders dan trots zijn”, gaf trainer Carl Hoefkens te kennen op de persconferentie achteraf.

“We wilden deze match winnen en dominant spelen. We verzamelden kansen, maar op het hoogste niveau moet je ze benutten.”

Hoefkens geeft zijn troepen uiteindelijk een score van 9 op 10 voor de groepsfase. “Als iemand dit vooraf voorspeld had, hadden ze die persoon misschien in een instelling geplaatst”, grapte hij.

In de achtste finales, voorzien in februari en maart, komt Club uit tegen een groepswinnaar. “Ik weet niet of de groepswinst echt een groot verschil zou gemaakt hebben, aangezien ook grote clubs tweede worden. Ik kan niet wachten om onze tegenstander te weten te komen”, besloot Hoefkens.