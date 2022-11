Beker van België (v) - Standard klopt Anderlecht in achtste finales en neemt zo revanche voor verloren finale

Standard heeft dinsdag de topper tegen Anderlecht in de achtste finales van de Beker van België in het vrouwenvoetbal gewonnen. De Luikse vrouwen haalden het voor eigen volk met 1-0. Maurane Marinucci zorgde voor het enige doelpunt. Standard neemt met de overwinning revanche voor de verloren bekerfinale van vorig seizoen tegen Anderlecht.

Tegelijkertijd nam Club YLA de maat van Mechelen (6-3) en haalde Charleroi het van Aalst (2-0). Genk klopte tweedeklasser Zwevezele met 1-7. Voor Gent zit de bekercampagne er al op na een nederlaag na strafschoppen tegen tweedeklasser Kontich (3-3, na pen. 3-4).

Vorige maand plaatste OH Leuven zich al voor de kwartfinales na een 2-7 zege tegen Genk B.

Twee wedstrijden in de achtste finales moeten nog gespeeld worden. Woensdag is er Zulte Waregem-Gent B en op 22 november OH Leuven B-Standard B.

Vorig seizoen kroonde kampioen Anderlecht zich voor de elfde keer tot bekerwinnaar. Het versloeg in de finale Standard met 3-0.