Omstreden Tiktokker Glen Van Ranst vrij onder voorwaarden

De 29-jarige Glen W. werd vrijdag door de raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. De bekende Tiktokker uit Beringen zat sinds de zomer in de cel omdat hij jonge meisjes in de prostitutie zou geduwd hebben.

Glen W., beter bekend onder zijn Tiktok-alias Glen Van Ranst, belandde de voorbije zomer achter de tralies. De Beringenaar werd verdacht van tienerpooierschap en mensenhandel. Hij benaderde meisjes, onder wie ook minderjarigen, via de sociale media en zijn spelletjes op straat waarbij deelnemers gemakkelijk geld konden verdienen. Maar achter de schermen kon W. sommigen helemaal voor zich winnen, waarna hij hen uiteindelijk in de prostitutie duwde. Minstens vier jonge slachtoffers dienden een klacht in bij de politie.

De verdachte verscheen vorige week vrijdag voor de raadkamer. Die beslisten hem vrij te laten onder strikte voorwaarden. Een van de maatregelen is dat hij onder elektronisch toezicht werd gezet. (ppn)