Vaccinatiecentra gaan in slaapstand, Van Ranst: “Laatste boostercampagne was uitzonderlijk goed”

Na zes weken is de boostervaccinatiecampagne tegen het coronavirus alweer afgerond. In de Vlaamse vaccinatiecentra werden alweer miljoenen prikjes gezet, maar die centra gaan voortaan in slaapstand. “Zonder ongelukken” gaan ze ook niet meer open.

Geen avondklok, geen sluitingsuren, geen bubbels, geen mondmaskers in de winkel: de impact die het coronavirus twee jaar lang op ons dagelijks leven had, is al een tijdje flink verminderd. Eén van de laatste artefacten van die impact waren de vaccinatiecentra. Omgebouwde sporthallen en eventlocaties waar aan de lopende band prikjes gezet worden. Wie de adviezen van de overheid volgt, zit intussen al makkelijk aan 3 of 4 bezoekjes aan het prikjescentrum.

De laatste boostercampagne was, zeker in Vlaanderen, erg succesvol. Volgens de recentste cijfers van Sciensano liet 37 procent van de volwassenen zich nog eens boosterprikken, goed voor 3.467.960 prikjes. In Vlaanderen gaat het zelfs om 50 procent van de volwassenen. “Dat is uitzonderlijk goed”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Andere landen staan er met grote ogen naar te kijken en dat is vooral ook de verdienste van die vaccinatiecentra. Alle medewerkers zijn grote ambassadeurs gebleken voor die campagne.”

De booster hoefde je dit keer nochtans niet te nemen voor het algemeen belang, er hangen ook geen voordelen aan vast zoals op café kunnen gaan of makkelijk kunnen reizen. “Het gaat in dit geval vooral over jezelf: wil jij zélf beschermd zijn?”, zegt Van Ranst. “Maar je werkt met elke prik ook mee aan de immuniteit in de maatschappij. Met zulke hoge cijfers zullen we zeker ook effecten zien in de bevolking en zal het virus verder onder controle blijven.”

Hartelijk dank dus, vaccinatiecentra, en tot nooit meer? “Hélemaal dicht zijn ze nog niet”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Af en toe zullen er nog wel afspraken gemaakt kunnen worden voor mensen die toch nog gevaccineerd willen worden. Voorlopig dienen ze ook nog als verdeelcentrum voor vaccins die dan door de apotheek of de huisarts gezet worden.” Maar eind dit jaar loopt het contract van de centra wél af. “De Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie moeten er nog een beslissing over nemen”, zegt Moonens. “Maar het is wel de bedoeling dat de vaccinatie op termijn weer overgaat in het reguliere circuit. Dan is het aan de huisartsen, de apothekers, aan het Agentschap Opgroeien voor vaccins voor kinderen en aan de bedrijfsartsen die bijvoorbeeld ook de griepprik organiseren.”