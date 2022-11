Wie het écht lijkt te menen met het klimaat, blijft weg: Greta Thunberg en co. boycotten internationale top in Egypte

Greta Thunberg stuurt haar kat naar Sharm-el-Sheikh. Idem dito voor Anuna De Wever. Het lijkt een ding: wie het écht meent met het klimaat, stuurt z’n kat naar COP27. In de eerste plaats omdat Egypte het niet nauw neemt met de mensenrechten, maar ook omdat het gevoel heerst dat de bijeenkomst te weinig ambitieus is, en daar vooral andere (economische) redenen spelen. Maar is dat niet erg fatalistisch?