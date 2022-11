Nieuw arrest maakt druk om snel stikstofakkoord te sluiten nóg groter

Dat stikstof in Vlaanderen de gemoederen verhit, is duidelijk. Onder Europese dwang en een eerste arrest van de RvV werkten minister Demir en de Vlaamse regering een voorlopig plan uit dat de natuur moet beschermen en de landbouw dwingt veel minder ammoniak uit te stoten. Sindsdien staat de landbouwsector op zijn kop en willen CD&V en Open VLD het plan nog bijsturen. Of dat na duizenden bezwaarschriften ook zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De moeilijke en zeer beladen onderhandelingen binnen de Vlaamse ploeg beginnen midden november, nadat de knoop in een ander gevoelig dossier is doorgehakt: dat van de hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen.

Op de helling

Ondertussen beroert een ander arrest van de RvV echter de gemoederen. De Raad weigerde vorige donderdag een vergunning voor de uitbreiding van een druivenbedrijf in Overijse omdat onvoldoende is onderzocht wat de impact is op het natuurgebied dat er vlak naast ligt. Volgens Groen-parlementslid Mieke Schauvliege en hoogleraar milieurecht Kurt Deketelaere (KU Leuven) zet het arrest na wat de facto een vergunningenstop is voor de landbouw nu ook alle industriële projecten in Vlaanderen op de helling. En mag ook de voorlopige regeling die minister Demir heeft uitgewerkt in afwachting van een definitief stikstofdecreet – en dat een onderscheid maakt tussen landbouw- en andere projecten – in de prullenmand.

Professor Hendrik Schoukens (UGent) en de advocaat die zich tegen de vergunning in Overijse verzette, Peter De Smedt, bestrijden dat. Net zoals minister Demir zelf. Volgens haar heeft de RvV de voorlopige regeling zelf niet in vraag gesteld en heeft het betrokken bedrijf die gewoon niet goed toegepast.

Hoe het ook zit, iedereen is het er wel over eens dat de voorlopige regeling meer en meer onder druk komt te staan en dat er zo snel mogelijk een definitief akkoord moet komen. Ook Voka dringt daar op aan. “Onze economie heeft rechtszekerheid nodig”, luidt het bij de Vlaamse werkgevers.