Energieprijzen baren ook crematoria zorgen: “Er komen prijsverhogingen op 1 januari”

De gasprijs mag dan wel gestaag afkoelen, de voorschotfactuur volgt (nog) niet. Dat baart ook de Vlaamse crematoria zorgen, leert een belronde. “Alle crematoria gaan hun prijzen verhogen op 1 januari”, zegt Tom Wustenberghs, directeur van Pontes dat meerdere crematoria beheert. Daarnaast kijken almaar meer crematoria naar ‘modernere’ ovens op elektriciteit. “Samen met andere crematoria onderzoeken we nog op welke wijze we kunnen investeren in windenergie.”