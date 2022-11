Voor het eerst ooit koppelt Colruyt Group een spaarprogramma aan hun klantenkaart Xtra. Voor kortingen, zou je denken in deze tijden van crisis en strijd om de consument. Vergeet het. Koopkrachtcrisis of niet, CEO Jef Colruyt (64) wil ons klimaat redden en schenkt geen bonnen, maar bomen. “Ja er is oorlog, maar moeder natuur wacht niet tot die gedaan is.”