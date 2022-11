Carl Hoefkens geeft spelers 9 op 10 na historische groepsfase Champions League: “De loting? We kunnen het elke ploeg lastig maken”

Het was smullen in de poules, maar de kers op de taart ontbreekt. Geen groepswinst voor Club Brugge en dus geen reekshoofd voor de 1/8ste finales. Carl Hoefkens zal er zijn slaap echter niet voor laten. “Ik voelde even ontgoocheling, maar ik ben ongelofelijk tevreden met wat we gepresteerd hebben.”

Allen naar Nyon maandag, voor de loting. Een gezellig Zwitsers onderonsje wordt het tussen de beste zestien ploegen van dit seizoen, waaronder Club Brugge. Vincent Mannaert en co. mogen trots zijn en zullen door collega-bestuurders terecht gecomplimenteerd worden met hun campagne tot dusver. Maar van zodra de bokalen en de balletjes worden bovengehaald, zullen ze zich wellicht niet te veel illusies maken. In de 1/8ste finales wacht een klepper. Bayern München, Manchester City en Chelsea zijn al potentiële tegenstanders. Napoli, dat Liverpool afhield en in Italië op kop staat, ook.

Het had anders kunnen lopen, want Leverkusen – dat niet overloopt van vertrouwen – was te pakken. Defensief bleef Club makkelijk overeind in de BayArena. Boyata en Mechele herpakten zich na hun moeilijke week. “Herpakken is veel gezegd, want voor mij was dat voor allebei een accident de parcours, maar ze hebben goed inderdaad gereageerd”, zei Hoefkens. Alleen bracht zijn ploeg te weinig in de zone van de waarheid. Lang, Jutgla, Sowah: alle drie dromen ze nog van het WK, maar solliciteren deden ze dit keer niet. Die laatste kreeg – naast de knal van Buchanan op de lat – nog wel een goeie kans, maar mikte op de keeper. En ook al wisten coach en spelers aan de rust al dat ze moesten winnen om Porto voor te blijven – op het scorebord werd immers de 2-0-voorsprong van de Portugezen getoond –, grote risico’s leken ze nooit te nemen.

“Op het einde wel”, zei Hoefkens. “Een kwartier voor tijd begin je uiteraard nog meer op zoek te gaan naar die winning goal. Toen zijn we all-in gegaan. Ik ben trouwens tevreden van mijn aanvallers, want Tapsoba en Kossounou zijn gewoon sterke verdedigers. Dan weet je dat je geen tien kansen bijeen speelt. Dan gaat het om enkele momenten die je moet grijpen en dat is net niet gelukt.”

© EPA-EFE

Veel respect gekregen

De meer dan 2.500 meegereisde fans lieten dat niet aan hun hart komen en bleven na afloop sfeer maken, maar toch balen, want na vier speeldagen leek Club met een 10 op 12 de groepswinst te gaan pakken. Het zat in een flow en dus zagen we het wel goedkomen. Wie weet ging zelfs het Belgische record van Anderlecht – twaalf punten in het seizoen 2000-2001 – eraan. Maar het zijn er dus elf geworden. Ook straf – zeker gezien de afwezigen gisteravond –, maar net niet genoeg. Dus waren we benieuwd welk gevoel overheerste bij de trainer.

Hoefkens: “Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ik lichte ontgoocheling voelde, wat veel zegt over het vertrouwen dat ik heb in deze groep. Maar dat heeft heel snel plaatsgemaakt voor besef. Het besef dat we iets heel moois hebben gerealiseerd. Als je tegen twee van de drie ploegen (Leverkusen en Atlético, red.) vier op zes pakt, ook de andere ploeg (Porto, red.) klopt en vijf keer de nul houdt, moet je daar ongelofelijk tevreden over zijn. Voor deze poules zou ik mijn spelers een 9 op 10 geven. Een 10 op 10 geef ik nooit, maar een 9 zeker, want wie dit vooraf voorspeld had, hadden ze in het zothuis gestoken.”

Zichzelf punten geven, daar wilde Hoefkens zich niet aan wagen. Maar hij heeft er alleszins mee voor gezorgd dat er in Europa nu met veel respect naar Club Brugge wordt gekeken. “We hebben dat op het veld ook gevóéld. Hoe Atlético zich bij ons kwam aanpassen, bijvoorbeeld, of hoe Leverkusen vandaag niet meer vol durfde te pressen. Toen ik Xabi Alonso vooraf zag, praatte hij ook al erg respectvol over ons. Fantastisch allemaal.”

© BELGA

Wachten tot valentijn

En nu gaat de focus even naar de competitie, want het is nog zeer lang wachten tot de volgende Europese avond. Pas met valentijn beginnen ze er in de Champions League weer aan. Maar die loting maandag: ja, dat wordt nog wel wat. Was Club eerste geworden in zijn groep, dan had het in de volgende ronde toch meer kansen gehad. “Maar een wereld van verschil zou ik het niet noemen”, aldus Hoefkens. “Tussen de teams die tweede geworden zijn of staan, zitten ook kleppers (zoals Liverpool dus, red.). We zien wel wat eruit komt. Met die vijf clean sheets hebben we bewezen dat we stabiel zijn. Geloof in eigen kwaliteit mag dus. We kunnen het elke ploeg lastig maken.”