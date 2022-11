Anderlecht rekent in Silkeborg voor cruciale Europese match op de amper 17-jarige Sadiki: “Noah zal er staan”

Anderlecht kan het seizoen weer wat kleur geven als het Europees zou overwinteren in de Conference League. Al zal dat opnieuw met een jonge ploeg zijn. Zonda mocht Noah Sadiki in blessuretijd invallen tegen Eupen (4-2). Slechts 4 luttele minuten, maar hij is de eerste keuze om de geschorste Murillo te vervangen. “Ik doe een pronostiekje”, zegt zijn vader Françis. “Anderlecht zal winnen tegen Silkeborg en Noah zal tonen dat hij belangrijk kan zijn voor deze ploeg. Hij zal op zijn minst zijn shirt natmaken. Mijn zoon voetbalt al heel zijn jeugd bij Anderlecht en werd nooit aanzien als het allergrootste talent. Toch zet hij zich steeds door.”

Dat gebeurde ook de afgelopen maanden. Sadiki begon uitstekend aan deze voetbaljaargang en stond onder Felice Mazzu drie keer in de basis. Hij speelde uitstekend tegen Seraing, maar op Westerlo ging het mis. In Het Kuipje werd hij - samen met de hele ploeg - onder de voet gelopen. Zeker toen Chadli doorbrak op zijn flank. “Toch vond ik die eerste tegengoal zijn fout niet”, vervolgt zijn pa. “Ik heb die match ondertussen meerdere keren herbekeken.”

Wesley Hoedt had daar dekking kunnen geven, maar Sadiki werd na 45 minuten gewisseld. Daarna kreeg hij van Mazzu geen minuut meer in de Jupiler Pro League en moest het jeugdproduct af en toe weer meespelen met de RSCA Futures. “Noah kreeg geen uitleg van de trainer en weet dus niet waarom hij opeens aan de kant werd geschoven. Zelf heb ik soms de indruk dat hij minder krediet krijgt dan anderen. Toch heeft hij nooit geklaagd en hij was zelfs blij dat hij met de beloften - al zijn vrienden- mocht meespelen tegen Beerschot en Dender. Ik ben dan ook fier op zijn attitude.”

Lang al afgedekt

Mazzu liet hem alleen nog eens invallen tegen West Ham toen de buit Anderlecht al ontglipt was. Nu Robin Veldman interim-trainer is, kan Sadiki wel weer rekenen op nieuwe kansen. Zeker omdat de man van 3 miljoen - Ishaq Abdulrazak - zich niet lijkt te ontplooien op de rechterflank.

“Als Noah mag spelen in Denemarken, dan hoop ik dat hij snel de automatismen met zijn ploegmaats terugvindt”, besluit zijn vader. “Die is hij de laatste weken natuurlijk wat kwijtgespeeld, maar ik heb er vertrouwen in. Hij kan ook centraal in de defensie spelen of op het middenveld, maar als vleugelverdediger komt hij het best tot zijn recht. Vorig seizoen debuteerde hij op Club Brugge tegen Noah Lang en dat lukte toch ook.”