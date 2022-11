SJOTCAST LATE NIGHT. “En nu voor Club Brugge? Er is maar één club die je echt niet wilt loten: Napoli”

Napoli maakte indruk in deze groepsfase.

Club Brugge is geen groepswinnaar. Jammer, maar geen ramp. Blauw-zwart gaat maandag de trommel in met enkele kleppers en mag zich opmaken voor een topaffiche in de knock-outfase van de Champions League. Genoeg aanleiding voor Yanko en Guillaume om voor de laatste keer dit jaar een Late Night op te nemen. Met glansrollen voor een Oekraïens wonderkind, een Nederlandse topjournalist en een scenarist die graag ghost.